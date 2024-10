Terras: Vene kodanike hääleõiguse äravõtmise kaalukeeleks ei kujune ajaraam, vaid sotside poliitiline tahe

«Sotside poliitmäng ebaõnnestus — nüüd püüavad nad välja tagurdada enda poliitilise tahte puudumisest. Eesti 200-l on olemas ajatelg ja eelnõu, millega on võimalik agressorriikide kodanikelt valimisõigus ära võtta juba 2025. aasta kohalikeks valimisteks. Kui järgmisel nädalal eelnõu menetlusse anda, siis märtsi keskpaigas oleks võimalik riigikogul põhiseaduse muudatus vastu võtta. Küsimus on vaid selles, kas sotsidel jätkub poliitilist tahet see ära teha,» ütles Terras.

«Praegu on sotsid üheskoos Keskerakonnaga vene valija eest seismas. Tulenevalt julgeoleku olukorrast peaks iga riigimehelik erakond mõistma, et praegu ei peaks Vene kodanikel olema õigust osaleda Eesti demokraatias — see on julgeolekuoht — ja selleks tuleb muuta põhiseadust.»

Terrase sõnul on Eesti 200-l on valmis seaduseelnõu, millega sätestame, et kohalike omavalitsuste valimistel saavad osaleda Eesti kodanikud, Euroopa liidu kodanikud, NATO riikide kodanikud, Euroopa majanduspiirkonna lepingu osalisriikide kodanikud.

«Sotside meelsuskontrolli ettepanek on ebademokraatlik. Mittekodanikel on oma meelsust võimalik näidata kodakondsuse saamisega. Eesti KOVid võivad valida ka presidenti — seda otsust ei saa lasta mõjutada agressorriikide kodanikel. See on julgeolekuoht,» sõnas Terras.