Siseministeerium: Eesti seadused kehtivad ka Kuremäe kloostrile

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse Naiskloostri iguumenja Filareta tõi kirjas välja , et klooster ei saa loobuda oma stavropigiaalsest staatusest (vahetust allumisest Moskva ja kogu Venemaa patriarhile), sest selle saab algatada ainult Vene Õigeusu Kiriku (VÕK) juhtkond. «Nunnaks pühitsemise sakrament ja pühitsemisel antavad tõotused teevad võimatuks selle, et kloostri nunnad saaksid omal algatusel ja oma äranägemise järgi muuta enda elukorraldust,» rõhutas Filareta.

Nunnad viitavad minister Läänemetsa öeldule, et riigil pole etteheiteid kloostri enda tegevusele, vaid ohuteguriks on patriarh Kirilli retoorika. Patriarh on aga nende sõnul surelik inimene, kellel on teatud võim, kuid kes pole eksimatu. Filareta rõhutas, et kui praegune patriarh teeb jumalavastaseid tegusid, siis need luhtuvad peagi ning ta lakkab olemast kristliku kiriku liige.