Tanel Kiik: põhiseaduse muutmine pole johhaidii otsus!

Kiige sõnul lepiti omavahel kokku, et nädala jooksul tehakse selgeks, kas põhiseadust on üldse võimalik enne kohalikke valimisi muuta.

«Eesti 200 süüdistused sotsiaaldemokraatide suunal on kummalised, kuna põhiseaduse muutmine pole kergekäeline otsus, mida johhaidii-stiilis üle jala ette võtta. Samuti on kehtivas koalitsioonilepingus kirjas, et «töötame koostöös riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel ilma põhiseadust muutmata». Seega lähtub meie välja töötatud lahendus märksa enam kolme erakonna vahel kokku lepitud loogikast,» ütles ta.

Kiik lisas, et sotsid taotlevad seda, et kohalikest valimisest saaksid osa võtta ainult püsielanikud, kes kõige muu kõrval mõistavad hukka Venemaa agressiooni Ukrainas. «Seetõttu me omalt poolt täiendava valijaks registreerimise kohustuse välismaalastele (sh Venemaa ja Valgevene kodanikud ning kodakondsuseta isikud) välja pakkusime. Ma pole seni näinud veenvaid argumente, miks peaksime eelistama põhiseaduse muutmist, kui on olemas kiirem ja lihtsam lahendus.»

Siiski toonitas ta, et kõiki välismaalaseid ei käsitleta Eesti riigi vastastena. «Me ei pea õigeks lüüa ühe lauaga nii seda vähemust, kes reaalselt Venemaa agressioonisõjale kaasa elab kui kümneid tuhandeid inimesi, kes on aastakümneid Eestis makse maksnud, pere üles kasvatanud ning toetavad igati Eesti riiki ja Ukrainat. Meie ühistes huvides on hoida inimesi, kes on Eesti ühiskonda edukalt integreerunud ning piirata vaid nende valimisõigust, kes tõesti Putinit toetavad,» kirjutas Kiik.