Minister Sikkut rääkis, et narkosurmade tõus on selgelt seotud sellega, et Eestis on uued kanged narkootikumid turule jõudnud, mida ei osata doseerida. «Väga suur osa nendest uutest surmadest on just nende uute narkootikumidega seotud. Nii et seal tõepoolest Siseministeeriumiga koostöös pingutame, et inimesed teaksid, mis on see, mida parasjagu müüakse, ja kuidas seda doseerida. Ja muidugi Siseministeeriumi pingutus, et see ei jõuaks üldse Eesti turule, et koostöös lähiriikidega hoida Eestis need narkootikumid meie turule jõudmast,» selgitas Sikkut.