SELGITUS Kuidas näeb välja volinikukandidaatide kuulamise protseduur?

Kuidas kuulamine välja näeb? Iga volinikukandidaadi jaoks on europarlamendis eraldatud kolm tundi. Selle aja alguses on kandidaadil võimalus esineda 15-minutilise programmilise kõnega, misjärel parlamendisaadikud asuvad temalt küsimusi küsima. Volinik saab küsimusele vastamiseks kaks korda nii palju aega, kui võttis küsimuse küsijal talle päringu esitamine.

Kuulamisel osalevad ja küsimusi osavad saadikud nendest europarlamendi komisjonidest, kelle töövaldkond vastab volinikukandidaadi omale. Igale volinikule vastab üks tema valdkonna põhikomisjon ja siis veel üks kuni kuus komisjoni, millel on samuti puutumus tema teemadega.

Näiteks ELi kõrgeks esindajaks pürgiva Kaja Kallase puhul on põhiliseks europarlamendi väliskomisjon, lisaks osalevad tema kuulamisel veel arengu-, rahvusvahelise kaubanduse, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse, kaitse- ja õiguskomisjoni liikmed.

Selleks, et kandidaat saaks kas heaks kiidetud või läbi kukutatud, on vaja et kaks kolmandikku europarlamendi fraktsioonide koordinaatoritest oleks ühel või teisel poolel. Kui kahe kolmandikuni ei jõuta, võivad parteigruppide esindajad paluda volinikukandidaadilt veel kirjalikke lisaselgitusi või kutsuda ta uuesti kuulamisele, sel korral 1,5 tunniks. Kui mõni kandidaat läbi kukub, peab tema kodumaa esitama uue nime.