Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (E200, pildil) ütles Postimehele, et praegu on eelnõu esimese ja teise lugemise vahel ning komisjonis käibki huvigruppide kuulamine. Kui see on tehtud, saab komisjon saata eelnõu teisele lugemisele. Muudatusettepanekuid eelnõule pärast esimest lugemist ei laekunud. «Ma kujutan ette, et selle aasta sees võiks see tehtud saada,» tõdes ta.