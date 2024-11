Erakondade reitingud: Isamaa toetus kasvas üle 30 protsendi piiri

Samal ajal on tema sõnul Eesti valijate hulgas Keskerakonna toetus langenud ligikaudu kolm korda. «Mis puudutab EKRE-t, siis hetkel tagant järele vaadates näeme, et Euroopa parlamendi valimised ja sellele eelnenud periood oli EKRE jaoks uuele, madalamale toetuse tasemele langemise moment. Nende toetus kukkus 18 protsendilt aasta esimeses pooles 12-13 protsendi tasemele suve keskpaigaks ning on selle piirimail püsinud seni,» ütles Mölder.

Tema sõnul jätkavad Parempoolsed oma võitlust valimiskünnisega ning sel nädalal on nad õhkõrnalt selle all. «Eesti 200 samas on vähemalt praeguseks selle võitluse kaotanud. Kui veel septembris tundus, et nende reiting on taas kerkimas viie protsendi kohale, siis praegu on jälle näha, et nende toetus pigem kahaneb, kui kasvab,» ütles Mölder.