EKRE juhatus tuletas meelde, et valimisõigus on kodanike privileeg: nii riigikogu, kohalike kui eurovalimiste puhul peavad valida saama ainult Eesti kodanikud.

«Me peame vormiliselt ja sisuliselt valeks katseid päevapoliitilise kasu nimel asuda põhiseaduse tasemel tekitama eri kategooriaid välismaalasi, kellel osal on ja osal pole valimisõigust Eestis. Näeme siin probleemi põhiseaduse paragrahv 12 valguses, mis keelab sarnases olukorras olevate inimgruppide erineva kohtlemise,» leidis EKRE juhatus.

«Me kutsume koalitsioonierakondi tungivalt üles jääma lahenduse juurde, kus valimisõigus on vaid Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel. Erakonna juhatus ei toeta mõtet jätta valimisõigus kodakondsusetutele isikutele. Näeme siin selget ohtu, et paljudel nn halli passi omanikel on tegelikult topeltkodakondsus ning nad omavad ka Vene passi. Pöördume Isamaa ja Reformierakonna poole üleskutsega näidata üles riigimehelikkust ning mitte alluda sotsiaaldemokraatide väljapressimisele selles küsimuses,» ütles EKRE juhatus.