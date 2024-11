Vastasseis riigikogus: üks kiidab Orbánit taevani, teine aga laidab

Tali meenutas esmalt, et eelmisel nädalal osales ta Budapestis Euroopa Liidu rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istungil, mis on tuntud lühendi all COSAC. «Me rõhutasime seal, et Ukrainat tuleb igal võimalikul viisil toetada, agressorriikide Venemaa ja Valgevene sõjamajandust uute sanktsioonide abil sandistada ning juhtisime jõuliselt Ungari tähelepanu sellele, kui ohtlik on Viktor Orbáni valitsuse Kremli-meelsus Euroopa rahvaste vabadusele, ühispärandile ja elulaadile,» märkis Tali.