Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse Naiskloostri iguumenja Filareta kirjutab, et Pühtitsa klooster on muutunud pantvangiks poliitiliste jõudude kokkupõrkes, mis kokkuvõttes on ohuks kloostri eksistentsile.

Klooster ja nunnad ei osale poliitikas

Filareta rõhutab, et klooster ja nunnade tegemised olnud alati väljaspool poliitikat.

«Kõik meie ootused on pööratud taeva poole ehk teisisõnu tulevase elu poole. See on meie eksistentsi aluseks. Aga praegu on asjaolud kujunenud selliseks, et meil pole võimalust vaikida. Suhtume suure nõutuse ja kibedusega katsetesse teha meid, Pühtitsa kloostri asukaid, vastutavateks selle eest, mis toimub poliitilisel areenil,» edastab ta.

Riigikogu kuulutas mais Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Filareta kirjutab, et otsest sidet Vene Õigeusu Kirikuga (VÕK) vaadeldakse kui kallalekippumist Eesti julgeolekule, aga Pühititsa kloostri jaoks kõlab see nagu kohtuotsus.

«Klooster oma nunnadega, kelle keskmine vanus on 60 aastat, muutub avalduse loogika kohaselt otsekui õõnestustegevust teostavaks, terroristlikuks organisatsiooniks. Nõustugem, et see kõlab absurdselt,» kirjutab ta.

Patriarh Kirilli retoorikat ei toeta

Nunnad viitavad Patriarh Kirilli sõnadele ja märgivad, et nad ei toeta tema väljendatud seisukohta. «Meie palve oli, on ja jääb ka edaspidi palveks mitte mingite sõjaliste võitude eest, vaid palveks rahu eest.»