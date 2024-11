ANALÜÜS Põhiseaduse muutmise soov mängib sotsid nurka

Põhiseaduse muudatus ise on võrdlemisi lakooniline ning on sisuliselt see kompromiss, mis sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna vahel saavutati. Põhimõtteliselt võib asja toorelt kokku võtta nii, et Reformierakond ja Eesti 200 on algusest peale soovinud valimisõiguse ära võtta kõikidelt Vene kodanikelt ja ka halli passi omanikelt, aga sotsid mitte. Kui mõni aeg tagasi käisid sotsid välja oma alternatiivse plaani hakata valijaid registreerima, tegid kõik teised erakonnad selle maha ning Reformierakond ja Eesti 200 teatasid, et nemad lähevad edasi põhiseaduse muutmise teed.