Eesti 200 pidas esimese volikogu

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles partei volikogul peetud kõnes, et neil lasub valitsusparteina vastutus teha julgeid otsuseid riigi majanduse konkurentsivõime tõstmiseks.

«Me peame juhtima muutust riigijuhtimise tasandil, me peame tegema julgeid otsuseid Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks, me peame andma inimestele lootust, et Eesti väljub nendest kriisidest tugevamana, et Eesti kestab ja Euroopa kestab,» rääkis Kallas.

«Eesti poliitilise maastiku peateema on Eesti majanduse tugevus, Eesti jõukus. Kellel on tarkust, julgust ja nutikust juhtida Eestit välja tänasest kriisist tugevamana, kui ta oli sinna kriisi sisenedes, see väärib ka rahva usaldust juhina.»

Kallas märkis, et Eesti on olnud majanduslikult edukas riik, kuid väga pikalt kestnud majanduslangus on selgelt näidanud üht: see, mis tõi riigi siia, ei vii sealt enam edasi.

Volikogu esimeheks valitud Anneli Kannus sõnas, et on erakonnakaaslastele usalduse eest tänulik. «See on vastutusrikas ülesanne, mida asun rõõmuga täitma,» lisas ta. «Olla Eesti 200 esimeseks volikogu juhiks on suur väljakutse ning sedalaadi proovikivi on mind alati paelunud. Luban anda endast 100 protsenti, et püstitatud ülesanded ja eesmärgid saaksid täidetud.»

Volikogu aseesimeesteks kinnitati Ida-Virumaa piirkonna esimees Marko Sandre ja Harjumaa piirkonna esimehe Atso Matsalu.

Volikogu esimees ja aseesimehed. Foto: Eesti 200

Volikogu poliitiline avaldus: Eesti vajab nutikat oskustööjõu poliitikat