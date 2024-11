Peamiselt riigikogu opositsioonisaadikute esitatud 28 allkirjaga variant on selgem kui pikema tekstiga ning juba ka vastuoluliseks nimetatud eelnõu koalitsiooni poolt, millel on 61 allkirja.

«Nii 28 riigikogu liikme algatatud kui ka 61 allkirjaga põhiseaduse muudatuse taga on laias plaanis võetuna Isamaa,» ütles Isamaa parlamendifraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. «Reformierakond, sotsid ja teised lähenevad muudatustele teistmoodi. Koalitsioonilepingutes on räägitud valimisõiguse ajutisest peatamisest sõja ajal, ja vahepeal käis läbi, et põhiseadusse kirjutatakse sisse keeld ehk see, kellel ei ole õigus valimistel osaleda. Ja kuigi on lähtutud meie lihtsast variandist, tuli lõpuks ikkagi välja kaks väga erinevat eelnõu.»