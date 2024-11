Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev ütles, et nende reitingu paranemises pole midagi üllatavat, sest erakond on teinud tublit tööd nii parlamendis kui ka Tallinna volikogus. «Tallinna neljast erakonnast koosnev koalitsioon teeb väga küsitavaid asju, millele meie opositsioonijõuna tähelepanu juhime,» lausus ta. «Riigikogus oleme küll kõige väiksem fraktsioon, aga paistame seal silma. Statistika näitab, et meie seitse inimest on väga aktiivsed istungitest osavõtu, esinemiste, kõnede, küsimuste esitamise jm poolest.»