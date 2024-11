Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et nii mõnegi erakonna nädalased toetusnumbrid on märkimisväärselt muutunud ning see on liigutanud ka nelja nädala keskmisi reitinguid kohati märkimisväärselt. Samuti on tema sõnul näha, et oluliselt on suurenenud eelistuseta valijate osakaal - nelja nädala koondtulemustes on see käesoleval nädalal enam kui kahe protsendipunkti võrra suurem kui eelmisel nädalal.