Riigikogu juhatus ei aruta Jaak Valge stardipüstoli paugutamisjuhtumit

«Juhatus ei ole sarnastel juhtumitel seisukohti võtnud. Sellepärast ei pea juhatus ilmtingimata kogunema. Jaak Valge on igati adekvaatne. Ma ei ei õigusta seda intsidenti, au see riigikogule ja riigikogu liikmele ei tee, aga eksimusi tuleb kõigil ette,» ütles Kivimägi kolmapäeval riigikogu istungil. Ta viitas ka endale, kuna sai ise liiklustrahvi.

«Mulle oli endale ka üllatuseks, et stardipüstol tegi õhtuses Tallinnas nii kõva kõmaka,» rääkis Valge. «Tegin pauku isiklikel põhjustel,» lisas ta. Mis on need põhjused, sellest riigikogulane rääkida ei soovinud.

Riigikogulase sõnul said paugutamise peale jalutavad koeraomanikud pahaseks. «Läksin nende juurde ja vabandasin. Ütlesin, et mul on stardipüstol ja see ohtu endast ei kujuta. Saatsin ühe kaaskodaniku tema koju, kuigi sain ka tema käest sõimata, ilmselt asja eest,» seletas Valge.