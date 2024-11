Opositsioon esitab Rae vallavanema kandidaadiks Gerli Lehe

«Reformierakonna ainuvõimu all on Rae vald muutunud uuendusmeelsest ja peresõbralikust omavalitsusest tagurlikuks ja kiuslikuks. Selle tõestus oli ka kolmapäevane «Pealtnägija» lugu, kuidas vald sunnib lapsevanemaid oma seadusest tulenevate õiguste kaitseks ühekaupa kohtus käima – seda vaatamata tõsiasjale, et otsused tulevad järjepanu valla vastu. Nii kulutatakse tarbetult valla maksumaksjate raha,» ütles 2017. aastast Rae vallavolikokku kuuluv Gerli Lehe.