«Lõpetasime läbirääkimised Jaan Tootsi ja Aleksei Jevgrafoviga, lähme edasi läbirääkimistega Mihhail Stalnuhhini fraktsiooniga. Fraktsioon on moodustamisel järgmisel volikogu istungil, mis toimub järgmisel neljapäeval, kus avaldatakse umbusaldust praegusele volikogu esimehele,» ütles Raik. Uueks volikogu esimeheks saab tema sõnul Stalnuhhin.

«Koalitsioonilepingus on kirjas, et see koht kuulub fraktsioonile Respekt ja mina olen linnapea kandidaat. Mind ei valita 21. novembril, need otsused võtavad kõik aega,» sõnas Raik.

Valimistele ei lähe Raik vastu sotsiaaldemokraadina, vaid paneb kokku valimisliidu.

Jaan Toots: Raikile on tähtis ainult linnapea positsioon

Praegune meer Toots leidis, et Raik otsustas Narvas koalitsiooni teha Mihhail Stalnuhhiniga vaid isiklikku kasu eesmärgil, sest tema jaoks olevat kõige tähtsam linnapea positsioon.

«Tulin Narva linna juhtima eesmärgiga tõsta linnaelanike elukvaliteeti, muuta juhtimiskultuuri ja kaasajastada linnasüsteemi tegevust. Palju sai ära tehtud,» lausus Toots. «Praegune võimuliit lagunes, sest Mihhail Stalnuhhin ei toetanud muudatusi, mis viiks linnajuhtimise uuele tasemele. Seega saab öelda, et Katri Raiki ja Mihhail Stalnuhhini tulekuga ootab Narvat stagnatsioon.»

Et Stalnuhhinist saab ilmselt Narva volikogu esimees, näitab see Tootsi sõnul ilmekalt, et Raik on valmis koalitsiooni tegema ükskõik kellega: «Peaasi et tema saaks olla linnapea. Katri Raiki jaoks on esmatähtis isiklik kasu. Mäletame ju hästi, et eelmine kord linnapea ametit pidades lasi ta end määrata kokku kolme linnaasutuse nõukogusse, et lisaraha teenida.»

Keskerakonna aseesimees ütles, et just Raiki valitsemisajal tõusis Narva soojahind 84 protsenti ja tema praegune lubadus seda langetada, on silmakirjalik valijate petmine. Ta lisas, et tänane linnavalitsus on suutnud ellu viia mitmeid olulisi projekte ja algatusi.

Katri Raik tagandati Narva linnapea kohalt eelmise aasta septembris. Uueks meeriks kinnitati kuu hiljem Jaan Toots.