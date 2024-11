Katri Raik peamiselt venekeelsest pressikonverentsist: arvestasime kohalike ajakirjanike keeleoskusega

Pressikonverentsi sissejuhatuseks ütles Stalnuhhin, et teeb lühikokkuvõtte läbirääkimistest vene keeles. «Meil on kokkulepe, et kui te küsite eesti keeles, vastame eesti keeles, kui küsite vene keeles, siis vastame vene keeles. Täielik demokraatia,» sõnas Stalnuhhin.