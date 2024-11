ANALÜÜS Katri Raik kinkis sotsidele poliitilise peavalu

Paar sotside juhatuse liiget, kellega Postimees vestles, avavad teemat veidi rohkem, aga avalikult oma nime all seda teha ei taha, sest see tähendaks erakonnakaaslase (Raigi) kritiseerimist. Ent pilt Narva uue võimuliidu loomisest paistab välja nii, et kõik sündis kiiresti ja tagaselja. Eelmisel kolmapäeval mõned sotsiaaldemokraadid kuulsid, et Narvas midagi toimub, aga mis täpselt, ei tea. Neljapäeval oli asi juba meedias ning tuli puusalt kommenteerida. Reedeks oli selge, et Raik on teinud kokkuleppe Stalnuhhiniga. «Umbes nii see oli,» kinnitab ka sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets toimunu kiirust.