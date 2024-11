Kristina Kallas: Eesti 200 Narvas Stalnuhhiniga koalitsioonis ei osale

«Narva loodava võimuliidu pressikonverentsil Mihhail Stalnuhhini esitatud seisukohad ei jäta õhku küsimusi selle kohta, kuidas tema näeb sõda, Venemaa rolli ja poliitilist olukorda Euroopas. Meie ja Mihhail Stalnuhhini väärtusruum ei ühti pea milleski. Ja kuigi võib väita, et kohalik poliitika on vaid teede ja lasteaedade ehitamine, siis väärtused on need, mis inimesi koostööks liidavad. Mihhail Stalnuhhin kinnitas, et tema ei ole oma väärtusi muutnud ja me ei näe võimalust teha temaga koostööd,» ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Haridus- ja teadusminister Kallase sõnul on Narvas üheks olulisimaks muutuseks haridussüsteemis toimuv üleminek eestikeelsele õppele. «See, et loodav võimuliit ei pea vajalikuks leppes sõnagagi mainida seda üleminekut kui ühist eesmärki, on märk poliitilise tahte puudumisest selle ülesandega tegeleda,» ütles Kallas.

Kallase sõnul on juba alanud eestikeelsele õppele üleminekus Narval puudu poliitilisest tahtest leida eesti keelt oskavad õpetajad ja koolijuhid ning Stalnuhhini pressikonverentsil öeldu kinnitas Kallase hinnangul veel kord, et eestikeelsele õppele üleminekul Stalnuhhini toetusele loota ei tasu.

«Mihhail Stalnuhhin rääkis pressikonverentsil müstilisest «vene mentaliteedist», mida peaks eestikeelsele õppele ülemineku metoodika arvestama. Siin on ilmselt viide sellele, et Narval peaks olema oma haridussüsteem, mis erineb muust Eestist. Sellega ei saa põhimõtteliselt nõustuda,» selgitas Kallas.

Eesti 200 ainus esindaja Narva volikogus, Katri Raigi juhitavasse fraktsiooni Respekt kuuluv Denis Larchenko koalitsioonikokkuleppes ei osale. «Me peame kindlalt seisma Eesti väärtuste eest ning saama aru, et Narva kõige olulisemaks partneriks on meie riik. See, et Stalnuhhin nimetab Eesti Vabariiki Eesti NSVks, räägib palju sellest, kuidas ta suhtub Eesti suveräänsusesse,» lisas Denis Larchenko.