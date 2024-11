Et eilne pressikonverents Mihhail Stalnuhhiniga kukkus pahasti välja, on Katri Raik ka ise tunnistanud.

«Ma tajun, et erakonnas on tekkinud või tekkimas surve Katri [Raigi] suhtes, kus ta peab valima, kas olla sotsiaaldemokraatide liige või teha Narvas koalitsiooni [Mihhail] Stalnuhhiniga,» sõnab sotsiaaldemokraatide juhatuse liige Postimehele. Üks teine sots on veelgi konkreetsem: «Jah, surve on. Katri peab aru saama, kui halb see asi välja näeb.»