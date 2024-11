Katri Raik: sotsidel on alati vabadus mind välja visata

Kui võtta Narva poliitika, siis Raiki sõnul on formaalne tähtaeg homme, kui koguneb Narva volikogu. «Eks siis on näha, kuidas hääletatakse,» sõnab Raik. «Meie fraktsioon [Respekt] igatahes hääletab praeguse linnavõimu umbusaldamise poolt. Kuidas saakski teisiti, kui meie algatasime umbusaldamise.» Võimupöörde teine pool – Raiki saamine uueks linnapeaks ja Mihhail Stalnuhhini saamine volikogu esimeheks – on lahtisem. Täna on teatanud juba kolm Narva volikogu liiget, üks seotud Eesti 200ga ja kaks seotud fraktsiooniga Respekt, et nemad Stalnuhhinit sisaldava koalitsiooni poolt hääletada ei saa.

Kindlasti käib nii täna kui ka homme veel mitmete Narva volikogu liikmete «töötlemine», et nad mõtleksid ümber või hääletaksid teistmoodi. «Kahju, et see nii on, aga Narvas on üheks mõjutusvahendiks inimeste töökohad. [Praegune Narva linnapea] Jaan Toots on ähvardanud töökohtade kaotusega,» räägib Raik.