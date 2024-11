Esialgse kokkuleppe järgi pidid Narva uue võimuliidu moodustama Narva liikmed ja Raigi juhitav valimisliit Respekt. Selle kohaselt pidi saama Raigist linnapea ning Mihhail Stalnuhhinist volikogu esimees, kuid viimane teatas täna, et loobub siiski kandidatuurist.

Raik lausus teisipäeva õhtul ERR-ile, et koostööd jätkatakse fraktsiooniga Narva 2.0 ning Stalnuhhini asemel on uueks volikogu kandidaadiks Tatjana Stolfat. Samuti lisas ta, et edasine selgub neljapäeval, kui toimub volikogu esimehe valimine.