«Toetustabeli tipus jätkab Isamaa, kelle reiting püsib hetkel 29 ja 30 protsendi vahel. Väikeste kõikumistega üles ja alla on Isamaa toetus kasvanud alates septembri algusest, mil erakonna nelja nädala keskmine toetus oli 27,6 protsendi tasemel. Pärast plahvatuslikku kasvu eelmise aasta sügisel stabiliseerus Isamaa toetus esmalt umbes 26 protsendi tasemel. Möödunud aasta jooksul on Isamaa toetusnumbrites olnud paar suuremat kõikumist üles ja alla, kuid sellest eelmise sügise tasemest allapoole ei ole kukutud. Pigem vastupidi - viimase aasta lõikes on märgata järjepidev aeglane kasvutrend, mis on toonud erakonna toetuse 30 protsenti piirimaile,» rääkis Mölder.