Katri Raik: Narvas on oluline panna leppesse, et koalitsioon järgib Eesti seadusi

Saatejuht Sander Punamäe märkis, et möödunud nädalal Mihhail Stalnuhhiniga tehtud koalitsioonileppes on olulise punktina kirjas, et see koalitsioon järgib Eesti seaduseid. «Ma saan teie irooniast aru. Tõepoolest seda rõhutada on kummaline. Aga vaadake, sellisel juhul oluline. Sama oluline on see punkt, et valitsus ja Eesti riik on Narvale olulised koostööpartnerid. Tallinnast vaadates tundub see imelik. Aga Tallinnast vaadates tunduvadki Narva asjad teistmoodi ja Tallinnast vaadates tahaks kohutavalt õpetada, kuidas Narvas elada. Ma kutsun Narva elama ja tööle. Laske Narval olla ja muutuda. Praegu on küll Narva tulipunktis,» vastas Raik.