VIDEO Riigikogu arutaS kliimamuutuste mõju Eesti õigusruumile ja majandusele

«Inimtsivilisatsioon on välja kujunenud stabiilse kliima tingimustes ja nüüd oleme meie selle tasakaalu paigast nihutanud. Viimane aasta on olnud juba poolteist kraadi soojem võrreldes tööstuseelse ajaga, mis ongi see Pariisi kliimaleppe kõige ambitsioonikam eesmärk. Ja see poolteist kraadi, see tähendab tohutut kogust lisandunud energiat kliimasüsteemi, mis on kaasa toonud ekstreemset ilma, üleujutused, kuumalained, põuad, mis kõik on põhjustanud suurt majanduslikku kahju ja inimkannatusi. Kliimamuutused on juba praegu kohal, see ei ole midagi, mis juhtub kuskil kauges tulevikus,» rääkis ta.

Tema sõnul on rahvusvahelisest kliimapoliitikast olnud palju kasu. «Jah, täna heitkogused veel endiselt kasvavad, aga veel sel kümnendil jõuame tõenäoliselt olukorda, kus globaalsed heitkogused hakkavad aeglaselt kahanema. See on väga positiivne. Aga sellest kõigest kahjuks ei piisa, et ohtlikku kliimamuutust ära hoida,» ütles Toll ning lisas, et me peame jõudma olukorda, kus inimtegevus ei lisa enam atmosfääri kasvuhoonegaase, ja sel hetkel kliima soojenemine peatub. «Tänaste trendide jätkudes võib oodata sajandi lõpuks kuni kolmekraadist globaalset soojenemist ja see on tohutult teistsugune maailm kui see, milles me täna elame.»