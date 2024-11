Skandaalsel Hiina-reisil käinud riigikogu liige võttis au viisavabaduse eest endale

Riigikogu liikmete skandaalsest Hiina-reisist osa võtnud parlamendisaadik Mart Maastik (Isamaa) teatas sotsiaalmeedias, et Hiina otsus anda Eesti kodanikele viisavabadus on otseselt selle visiidi ja eelkõige just tema endaga seotud.