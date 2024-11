President kuulutas välja seitse seadust

Muudetakse ka uue ehitise käibemaksustamise põhimõtet nii, et maksustatav on ehitis, kui see müüakse esimest korda esimese kasutusaasta jooksul. Lisaks muudab seadus põhivara soetamisel makstud sisendkäibemaksu arvestust ning näeb ette, et alates 2026. aastast asendatakse vormipõhine käibedeklaratsiooni andmete esitamine andmepõhisega.