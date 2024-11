Võtame riigikogu esimese lugemise tulemused kokku. Miks just nii ja mitte vastupidi?

Laats: Meil tuleb mõista, et järgmise aasta 19. oktoobril on kohalikud valimised. Koalitsioonipartnerid kiirustavad põhiseaduse muudatuste vastuvõtmisega, et saada neil valimistel paremaid tulemusi. Mis puutub nn kompromissi halli passiga, siis algselt tahtsid nii Reformierakond kui ka Eesti 200 võtta ka mittekodanikelt hääleõiguse.