Siim Kiisler Margus Tsahknale: näidake tegudega, et tahate olla parempoolne erakond

Möödunud nädalal ütles Tsahkna ERRi veebisaates «Otse uudistemajast», et tema hinnangul on Eesti 200 ja Parempoolsete vaated sarnased ning neil on suur ühisosa. «Ja ma ei välista seda, miks mitte, et 2027. aasta eel näiteks tuleb ühiskonnast tellimus ja soov ja võib-olla saavad inimesed aru, et isiklik huvi ei ole kõige tähtsam. Paneme seljad kokku, läheme muudame Eesti riiki. Kõik on võimalik,» rääkis Tsahkna. ​Tsahkna lisas, et suur osa Parempoolsete platvormist on kopeeritud Eesti 200 programmist.