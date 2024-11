Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28 protsenti, Reformierakonda 18,7 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus langes nädalaga 1,5 protsendipunkti võrra ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra. Ülejäänud erakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 13,8 protsendiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,5 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab 4,2 protsenti vastanutest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,8 protsenti ning opositsioonierakondi 54,3 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder märkis, et kahe märkimisväärsema muutusena erakondade reitingutes on sel nädalal näha Isamaa toetuse mõningane langus ja Reformierakonna toetuse mõningane kasv.

«Isamaa nelja nädala keskmine tulemus on praegu 28 protsenti ja Reformierakonna oma 18,7 protsenti. Mõlema erakonna reitingud on viimase nädalaga umbes sama suurusjärgu võrra ehk 1,3-1,5 protsendipunkti piires liikunud üksteisele lähemale, mille tulemusena on nende toetuse vahe kahanenud ning on natuke alla kümne protsendipunkti,» selgitas ta.

«Kuna Isamaa toetuse praegusele langusele eelnes paari kuu perspektiivis pigem toetuse kasvutrend ning Reformierakonna toetuse praegusele tõusule erakonna reitingu langustrend, on vara siin teha pikemaid järeldusi nende varasemate tendentside muutumise osas. Toetustabeli tipus jätkab seega hetkel ülisuure edumaaga Isamaa ning ei ole näha märke sellest, et see positsioon hakkaks suures plaanis muutuma,» ütles Mölder.

Ülejäänud erakondade reitingud püsivad stabiilsena. «Kolmandal ja neljandal kohal on võrdse toetusega sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond. Nende mõlema reiting on murdosa protsendipunktist alla 14 protsendi. Neile järgneb viiendana EKRE, kelle toetus püsib stabiilselt 12 ja 13 protsendi vahel. Parempoolsed ja Eesti 200 on jätkuvalt püsivalt valimiskünnise all ning seega on hetkel Eesti parteisüsteemis viis erakonda, kes kindlalt konkureerivad riigikogu kohtade pärast,» lisas Mölder.