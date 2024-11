Oja arutles, et avalikus sektoris ongi selliseid ametikohti ja lisas, et Eestis on neid teiste riikidega võrreldes väga vähe. «Konkreetselt Tallinna linnas piirdub see sisuliselt linnavalitsuse ja nende nõunikega. Pole eraldi kokku lugenud, aga kindlasti on pooltel minu kolleegidel nõunikeks inimesed nende erakonnast. Minul on olnud siiani pigem erakonnavälised, nüüd on Tarvo, kes on tõesti erakonnaga seotud,» selgitas abilinnapea.