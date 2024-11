Eesti parlamendirühm kutsub mitte tunnustama Netanyahu vahistamismäärust

Parlamendirühm märkis, et nõustub Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni öelduga: «Rahvusvahelise Kriminaalkohtu välja antud vahistamismäärused Iisraeli juhtide vastu on skandaalsed. Ükskõik, millele ICC ka ei viitaks, ei ole Iisraeli ja Hamasi vahel samaväärsust.» Saadikute hinnangul on märkimisväärne, et USA lükkas ICC poolt Iisraeli riigijuhtide vastu väljastatud vahistamismäärused kohe tagasi. «Vahistamisorderid seavad kahtluse alla Rahvusvahelise Kriminaalkohtu erapooletuse. Nad raskendavad konflikti lahendamist, Iisraeli pantvangide vabastamist Hamasi käest ja kestliku relvarahu saavutamist,» ütlesid nad.