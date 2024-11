GALERII Mihhail Kõlvart: Tallinn polnud meie jaoks ajutine projekt, meil oli vastutustunne

«Seda, mis Narvas toimuma hakkab, pole võimalik ennustada isegi kaartidega,» tähendas Kõlvart tallinlastele. Kõlvart seletas, et Jaan Toots on seal, kus ta olema peab – Narva linnapea toolil. «Teeme kõik selleks, et see ka nii jääks. Olukord on Narvas turbulentne, vaatame, kuidas hakkab asi arenema,» lausus Kõlvart. Narva linnavõimu pööretest rohkem juttu ei tehtud. Küll selgitas Madison, mida tähendab Eesti jaoks Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendiks saamine.