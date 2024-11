Neli Narva volikogu liiget lahkusid Keskerakonnast

Keskerakondlasest linnapeale Jaan Tootsile avaldati täna Narva linnavolikogus umbusaldust, kuid see kukkus läbi. Toots sõnas Postimehele, et kuigi jäi nibin nabin ühe häälega ametisse, on see ikkagi poliitika ning jätkab vanal ametipostil.