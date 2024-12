Narva võimuvõitluse kaalukeel usub, et Aleksei Jevgrafov suudab erinevalt Mihhail Stalnuhhinist oma vigadest õppida

Kuna Raigi fraktsiooni Respekt ja Mihhail Stalnuhhini fraktsiooni Narva 2.0 koalitsioon oli lisaks Eesti avalikkusele kirglikku pahameelt tekitanud ka nende enda fraktsioonides, oli juba enne laupäevast volikogu istungit, kus Tootsi umbusaldamine päevakorras oli, nende ülekaal õhkõrn. 31-liikmelises volikogus on enamuse saavutamiseks vaja 16 häält, Tootsi umbusaldusavaldusele oli allkirja andnud 17 liiget. Kuid lõpphääletusel oli Raigi-Stalnuhhini leeri taga vaid 15 saadikut.

Narva poliitika jõujooned on võrreldes kohalike valimistega niigi tundmatuseni muutunud, aga võimuküsimuse on muutnud veelgi ebamääravamaks juhtumid, kus saadikud toetavad üht, aga mitte teist. Näiteks Eesti 200 esindaja volikogus, Raigi fraktsiooni Respekt kuuluv Denis Larchenko oli varem teatanud, et tema Stalnuhhiniga koalitsiooni ei toeta. Tootsi umbusaldamisele andis ta aga oma toetushääle.