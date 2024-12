Reitingud: Isamaa edu Reformierakonna ees on vähenenud

Liidrikohal olev Isamaa on viimastel nädalatel toetust kaotanud. Viimase nädalaga vähenes nende toetus 1,4 protsendipunkti võrra ning on nüüd neli protsendipunkti madalam kui kuu aega tagasi.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et selle nädala erakondade toetusnumbrites on näha eelmise nädala peamiste muutuste jätkumist.

«Võrreldes eelmise nädalaga on Isamaa nelja nädala keskmine toetus kahanenud 1,4 protsendipunkti 26,6 protsendi tasemele ning Reformierakonna toetus tõusnud 1,1 protsendipunkti 19,8 protsendi tasemele. Sellega on kahe erakonna toetuste vahe kahanenud 6,8 protsendipunktile. Nii lähedal pole need kaks erakonda üksteisele alates eelmisest sügisest olnud,» rääkis Mölder.

Teiste erakondade osas tema sõnul suuremaid muutusi märgata ei ole. Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond on võrdsel toetuse tasemel. Mõned nädalad on püsinud kerge vahe viiendal kohal oleva EKRE-ga, kelle toetus on olnud stabiilselt 12 ja 13 protsendi vahel. Ülejäänud erakonnad püsivad järjepidevalt valimiskünnise all ning praegu ei ole märke sellest, et mõni neist valimiskünnise kohale oleks liikumas, ütles Mölder.