Keskerakondlik toiduahel või lihtsalt kokkusattumus? Ametisse nimetamised Maardus tekitavad küsimusi

Aastaid on pealinna võimudele ette heidetud Keskerakonna võimul oleku ajal Tallinnas tekkinud toiduahelat, sest erakonna liikmed said tihtipeale linna struktuurides olulisimad ametikohad. Nüüd kahtlustatakse keskerakondlasi sellega sarnases tegevuses Maardu linnas, kus nad on samuti aastaid võimul olnud.

Maardu põliselanik Aleksei (tegelik nimi on toimetusele teada) on seisukohal, et kuigi vabadele ametikohtadele on konkursid, lähevad töökohad ikkagi millegipärast inimestele, kellel pole Maarduga mingit seost. Seevastu Keskerakonna esindajad osutuvad ühel või teisel ametikohal olema kadestamisväärselt sageli.