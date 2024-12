FOTOD Lavly Perling: terve maailm on tegemas parempööret

Perling märkis, et parempööre algab just kodukohast, seega on Parempoolsete lubadus kohalikel valimistel tugevad omavalitused: need, kuhu tahetakse luua kodusid ja töökohti.

«Vabadus ise kohapeal otsustada, robinhoodiliku ümberjagamise asemele jõukuse loomine – need on parempöörde aluseks. Seda lähevad Parempoolsed kohalikel valimistel tegema,» märkis ta.

Perlingu sõnul peab kohalikel juhtidel olema ambitsiooni, ei saa nii, et vallajuhid on lihtsalt tiksujad, kes tegelevad keskvõimult saadud raha kulutamisega. «Elu ei too maale mitte raamatukogud ja ujulad, vaid ikka töökohad. Töökohti loovate investeeringute meelitamine peab olema iga vallajuhi kõige olulisem kohustus,» rõhutas ta.

Parempoolsete volikogu esimees Ilmar Raag ütles, et erakonna eesmärk saab olema kohalikes volikogudes kogukonna vabaduse hoidmine, tsentraliseerimise vähendamine ja omavalitsuste jõukuse kasvatamine.

«Parimad lahendused sünnivad kohapeal. Parempoolsete olemuseks on soodustada igasugust alt üles arenevat kodanikuühiskonda. See tähendab, et me oleme tsentraliseerimise vastu, sest praktikas tähendab see ainult bürokraatia suurendamist ja initsiatiivi tapmist,» ütles Raag.

«Seda joont hoiame ka kohalike omavalitsuste valimistel, vastupidiselt tänase koalitsiooni hoiakule, mille järgi tuleb kõige otsuste tegemine koondada Tallinna, kus jagatakse ka keskvalituse toetusi,» lisas ta.

Kohalike omavalitsuste suurimaks väljakutseks tuleb Raagi sõnul lugeda investeeringute leidmist, koos arusaamisega, et kogukonnana tuleb aidata ainult neid, kes abi tõesti vajavad. Need suunad said sõnastatud laupäeval Parempoolsete volikogul heaks kiidetud kohalike omavalitsuste valimiste aluspõhimõtetes.