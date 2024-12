Nii lühikese aja järel on raske järeldusi teha, aga mõned märgid siiski. Näiteks al-Assadi kukutamise kiitsid heaks kõik Euroopa liidrid, aga Kallas oma esimeses avalduses sidus Süüria diktaatori langemise kohe laiema pildiga. «See näitab ka Assadi toetajate, Venemaa ning Iraani nõrkust,» ütles Kallas. Al-Assadi seos Putiniga pole muidugi uudis, aga tasub ehk ikkagi märgata, et Ursula von der Leyen, Roberta Metsola või Emmanuel Macron kohe seda seost ei tõmmanud, kuid Kallas, Donald Trump või Tšehhi peaminister Peter Fiela rõhutasid al-Assadi puhul just tema seotust Venemaaga. Ehk seegi näitab, milliseks võiksid kujuneda Kallase poliitilised instinktid uues ametis.