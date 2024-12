Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) nentis, et teist aastat järjest kasvavad tulud kiiremini kui kulud. «Teine asjaolu, mida tuleb rõhutada järgmise aasta eelarvega, on see, et Eesti riik saab järjest paremini kaitstud. Riigikaitse tähtsus ja kulude kasv on saanud valimistel mäekõrguse toetuse,» ütles ta. Akkermann tõi ka välja, et järgmise aasta eelarves moodustavad sotsiaalkulud suurima osa kuludest, mis tähendab pensionide ja mitmete toetuste kasvu.