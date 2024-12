Kaja Kallase valitsuse ministrid võtsid üles vana tüli õpetajate palgaraha pärast

Endine rahandusminister arutles, et 2023. aastal jäi HTMil teadusasutuste ja teadlaskonna arengu toetamise tegevusalal kasutamata 14 miljonit ja see kanti üle 2024. aastasse. «See on fakt ja HTMi enda poolt 2023. aasta eelarve muutmise seaduses kirjas,» ütles Võrklaev.

Eksminister jätkas: «2024. aastal jäi HTMil teadusasutuste ja teadlaskonna arengu toetamise tegevusalal jälle kasutamata 14 miljonit ja see kantakse HTMi soovil 2024. aasta eelarve muutmisega Vabariigi Valitsuse reservi. Seega ei ole küsimus kellegi arvelt raha ära võtmises, vaid selles, et 2024. aastal ei kasutata seda 14 miljonit ei teaduseks ega ka õpetaja palgaks. Ja jääb täitmata ka ühe protsendi SKTst raha suunamine teadusesse. Seda mitte minu süül, vaid seetõttu, et haridusminister pole soovinud seda raha kasutada. See on fakt ja HTMi enda poolt 2023. aasta eelarve muutmise seaduses kirjas.»

Kallas polnud aga Võrklaevaga päri ja ütles, et see raha, mis kanti 2024. aastasse, läks kasutusse teadusesse: baasfinantseerimine, uurimisgrandid, nooremteadurite reformi rahastus.