Mitu kuud on spekuleeritud, et selle muudatuse taga on soov tuua riigisekretäriks praegune kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets. Kasemetsal on magistrikraad politoloogias, aga tal ei ole juriidilist haridust. Senise korra järgi poleks Kasemets saanud riigisekretäri kohale kandideerida.