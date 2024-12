Kahekordne peaminister ja ajaloolane Mart Laar on küll poliitika tegemisest tagasi tõmbunud, kuid ta on erakonna Isamaa auesimees ja poliitikaelu teravapilguline jälgija.

Nende jõulude eel on maailmas palju määramatust, möönab Laar, kuid soovitab end sellest mitte heidutada lasta, sest see teeb elu värvikamaks – Eesti on hullemastki jamast välja tulnud. Põhiline on silmad lahti hoida ja teada, et lõppkokkuvõttes otsustab meie tuleviku see, mida ise teeme või tegemata jätame.