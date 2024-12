«Väljendame rahulolu, et Eestis on tekkinud harvaesinev erakondade-ülene poliitiline ühisosa ja tahe pikalt vindunud riigiõigusliku probleemi lahendamiseks,» seisab avalduses. «Peame kahetsusväärseks ning halva parlamentaarse kultuuri väljenduseks tõsiasja, et valitsev koalitsioon hääletas riigikogus maha EKRE saadikute allkirjadega algatatud põhiseaduse muutmise variandi, mis oli poliitiliselt selge ja juriidiliselt puhas lahendus pikka aega tupikseisus olnud probleemile. Põhiseaduse muutmine vajab palju laiemat poliitilist kandepinda, kui seda on ainult koalitsioonisaadikute hääled. Kutsume koalitsioonierakondi üles loobuma nende poolt rutiinselt praktiseeritavast teerullipoliitika mentaliteedist.»