Põlluaas, endine riigikogu esimees, selgitas Postimehele, et ühelt poolt on erakonna ideoloogiline pilt muutunud hägusaks, kuid teisalt pole leitud piisavalt rahastust, mille toel minna vastu järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistele. Põlluaasa sõnul läks asi rappa juba päris alguses, kui leiti, et ideoloogia ja positsioneerimine ei ole olulised. «Püüti selgeks teha, et oleme mingi kõikide kohal hõljuv liikumine.»

Ta rääkis: «Põhiline oligi see, et tõtt-öelda muutus väga raskeks aru saada, mis erakonnas ma lõpuks olen. Asutasime uue parempoolse rahvuslik-konservatiivse erakonna, aga ühel hetkel tundus, et see on kõike muud kui see, mida oleme asutanud. Kogu see perspektiiv, suund, ideoloogia hägustati sedavõrd ära, et sellisel kujul edasi minna ei pidanud ma mõttekaks: just see ideoloogia ja põhimõtted on kõige olulisemad asjad, mis ühe erakonna juures on.»