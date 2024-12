Reitingud: EKRE toetus veidi tõusis, Reformierakonna tõus peatus

«Võrreldes eelmise nädalaga on erakonna positsioon natuke nõrgenenud, kuid muutuste tempo ei ole hetkel väga suur. Samas on teisel kohal oleva Reformierakonna toetuse kasv vähemalt praeguseks peatunud. Oravate nelja nädala keskmine toetus on praegu täpselt 20 protsenti ning viimase nädala reiting eraldivõetuna oli 15,8 protsenti. Kui vaadata nende kahe erakonna toetuste muutusi koos, siis vähemalt alates kevadest on need väga selgelt olnud peegelpildis. Isamaa toetuse kasv on käinud koos Reformierakonna toetuse langusega ja vastupidi. Võiks oletada, et need kaks erakond on omavahel toetajaid vahetamas lähtuvalt sellest, kumb parajasti ebakindlale valijale meelepärasem tundub,» märkis ta.