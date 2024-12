«Minu meelest oli see Hiina reis väga tore, sellest rääkisid paljud. Mina ei saa sellest aru, et niipea kui rahvasaadik hakkab kusagilt kokku hoidma, näiteks teise riigi valitsus maksab midagi kinni, siis läheb rahvas kuidagi imelikult turri. Minu meelest peab Eesti rahvasaadik vaatama, kust saab,» rääkis jõuluvana.

Ta märkis, et kui Hiina riik maksaks riigikogule palka, ei tähenda see, et saadikud peaksid tegema seda, mida Hiina tahab.