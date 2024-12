Riigikogulased kärpisid oma kuluhüvitisi

Eelnõu eesmärk on solidaarse kärpega riigi kulusid kokku hoida. Kuluhüvitiste vähendamine annab aastas kuni 400 000 eurot säästu ka sel juhul, kui kõik riigikogulased kulutavad hüvitised täies mahus ära.

Üks eelnõu algataja, riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et kuluhüvitiste kärpimine on parim olemasolev meede, mida saab kiiresti kasutusse võtta. Praeguse koosseisu palku muuta – kärpida ega suurendada – pole riigikogu liikmetel võimalik, lisaks leidis eelnõu Hussari sõnul sellisel kujul kõige laiema toetuse. Seda näitab ka tõsiasi, et eelnõu algatajate seas oli ühtviisi koalitsiooni- ja opositsiooniparteisid.